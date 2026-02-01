28 февраля россияне смогут увидеть парад планет

Конец февраля порадует любителей астрономии необычным зрелищем: на ночном небе одновременно будут видны шесть планет — Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венера и Меркурий. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Такой «космический парад» происходит крайне редко и считается одним из самых впечатляющих астрономических событий. Наблюдать его можно будет невооружённым взглядом — никаких телескопов или биноклей не требуется.

Ранее «Роскосмос» также анонсировал другие крупные небесные события этого года, включая солнечное затмение, пик метеорного потока Персеиды и масштабный парад планет 12 августа. Но уже 28 февраля россияне смогут полюбоваться первым масштабным планетным выстраиванием на небе в 2026 году.