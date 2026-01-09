Жители Рязани остались без света

В 11:40 9 января свет отключили на следующих улицах: Мервинская; 1-й Мервинский проезд; Лагерная; Орсовская; 7-й Мервинский проезд; 4-й Мервинский проезд; Московское шоссе; Советская (Канищево), 1Б. Бригады выехали на место и работают над устранением неисправности.

В 11:05 в Солотче (район, дома 2, 2А, 2Б, 2 В, 999) возобновили подачу электроэнергии. Свет отключали из-за упавшего дерева, оно повредило линии.