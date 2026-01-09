Жители Рязани остались без света
Жители Рязани остались без света. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.
В 11:05 в Солотче (район, дома 2, 2А, 2Б, 2 В, 999) возобновили подачу электроэнергии. Свет отключали из-за упавшего дерева, оно повредило линии.