Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 09
Сбт, 10
Вск, 11
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.51 / 80.50 09/01 17:15
Нал. EUR 93.03 / 95.00 09/01 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
Вчера 08:35
7 639
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
766
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
2 217
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
1 062
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области продлили метеопредупреждение
В ближайший час на территории Рязанской области ожидается сохранение осадков (ледяной дождь, мокрый снег, снег). На дорогах прогнозируют гололедицу. Местами ожидается ухудшение видимости 200-500 метров. Плохая погода сохранится ночью и утром 10 января.

В Рязанской области продлили метеопредупреждение. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В ближайший час на территории Рязанской области ожидается сохранение осадков (ледяной дождь, мокрый снег, снег). На дорогах прогнозируют гололедицу. Местами ожидается ухудшение видимости 200-500 метров.

Плохая погода сохранится ночью и утром 10 января.