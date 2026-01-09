В Рязанской области продлили метеопредупреждение
В ближайший час на территории Рязанской области ожидается сохранение осадков (ледяной дождь, мокрый снег, снег). На дорогах прогнозируют гололедицу. Местами ожидается ухудшение видимости 200-500 метров. Плохая погода сохранится ночью и утром 10 января.
В Рязанской области продлили метеопредупреждение. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
