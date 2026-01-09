Рязанскую УК через суд обязали провести ремонт в многоквартирном доме

Рязанский суд обязал УК провести ремонт в многоквартирном доме. Об этом 8 января сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

В надзорный орган обратились жители многоквартирного дома № 40/2 по улице Ново-Елатомской Сасова. Они рассказали, что в межпанельных швах появились трещины, лакокрасочное покрытие и штукатурка в подъездах отслоились. Уточняется, что ремонт не проводился более пяти лет.

Несмотря на многочисленные обращения, управляющая компания не выполняла работы, отметили в надзорном органе.

Прокуратура обратилась в суд. УК обязали выполнить работы по текущему ремонту.