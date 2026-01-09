Рязанцам рассказали о погоде 10 января
В области будет облачно. Ночью ожидается дождь, снег. Днем — небольшой снег, на дорогах — гололедица. Ветер будет южной четверти, 6-11 м/с. Температура воздуха по области ночью и днем составит −6…−1°С.
Рязанцам рассказали о погоде 10 января. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
