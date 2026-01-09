Полмиллиона жителей Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ

Полмиллиона жителей Белгородской области остались без света из-за атаки ВСУ ракетами. Об этом 9 января сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

По его словам, ночью ВСУ нанесли ракетный удар по инженерной инфраструктуре в Белгородской области.

Без электричества остались 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях. Без тепла — почти такое же количество жителей 1920 многоквартирных домов. Около 200 тысяч человек сидят без воды и водоотведения.

На местах работают аварийные бригады, отметил Гладков.

По его предварительным данным, пострадавших нет.