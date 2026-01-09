МЖД: в Рязанской области ж/д пути круглосуточно расчищают от снежных заносов

В настоящее время на линии Московской железной дороги работает 112 единиц спецтехники и около 4,5 тысяч человек. Расчистка проводится по графику. В Рязанской области для недопущения обледенения контактной сети курсируют локомотивы с вибропантографами. Также задействованы установки механической очистки гололеда — специальные устройства, которые при движении сбивают наледь.

МЖД переведена на усиленный режим работы. В Рязанской области круглосуточно расчищают железнодорожное полотно от снежных заносов, сообщили 9 января в соцсетях филиала ОАО «РЖД».

Фото и видео: Telegram-канал «Московская железная дорога».