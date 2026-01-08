За ночь над Россией перехватили 66 беспилотников ВСУ

БПЛА самолетного типа средства ПВО уничтожили в период с 23:00 7 января до 7:00 8 января. 14 дронов сбили над Крымом, 13 — над Азовским морем, 12 — над Черным морем. 11 беспилотников перехватили над Краснодарским краем, шесть — над Ростовской областью, пять — над Орловской областью. По два дрона уничтожили над Курской и Волгоградской областями. Еще один — над Брянской областью.

За ночь над Россией перехватили 66 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.

