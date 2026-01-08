Рязань
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
2 часа назад
490
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
Вчера 15:00
494
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
1 713
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
822
За ночь над Россией перехватили 66 беспилотников ВСУ
БПЛА самолетного типа средства ПВО уничтожили в период с 23:00 7 января до 7:00 8 января. 14 дронов сбили над Крымом, 13 — над Азовским морем, 12 — над Черным морем. 11 беспилотников перехватили над Краснодарским краем, шесть — над Ростовской областью, пять — над Орловской областью. По два дрона уничтожили над Курской и Волгоградской областями. Еще один — над Брянской областью.

За ночь над Россией перехватили 66 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.

БПЛА самолетного типа средства ПВО уничтожили в период с 23:00 7 января до 7:00 8 января. 14 дронов сбили над Крымом, 13 — над Азовским морем, 12 — над Черным морем.

11 беспилотников перехватили над Краснодарским краем, шесть — над Ростовской областью, пять — над Орловской областью.

По два дрона уничтожили над Курской и Волгоградской областями. Еще один — над Брянской областью.