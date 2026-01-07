Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 07
Чтв, 08
Птн, 09
-4°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.51 / 81.07 07/01 08:00
Нал. EUR 93.03 / 95.00 07/01 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
6 часов назад
283
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
1 570
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
714
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
1 067
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязани на улице Почтовой произошла массовая драка
В Рязани на улице Почтовой произошла драка. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Очевидцы уточняют, что суету устроили юноша «в узких джинсах» и девушка-блондинка, которые вышли из бара «The Peashem». «Били всех, кого не лень. Бил и мужчин, и женщин, и стариков», — пишет автор поста.

В Рязани на улице Почтовой произошла массовая драка. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань».

Очевидцы уточняют, что суету устроили юноша «в узких джинсах» и девушка-блондинка, которые вышли из бара «The Peashem».

«Били всех, кого не лень. Бил и мужчин, и женщин, и стариков», — пишет автор поста.

Фото: Топор. Рязань