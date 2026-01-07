В Рязани на улице Почтовой произошла массовая драка

В Рязани на улице Почтовой произошла драка. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Очевидцы уточняют, что суету устроили юноша «в узких джинсах» и девушка-блондинка, которые вышли из бара «The Peashem». «Били всех, кого не лень. Бил и мужчин, и женщин, и стариков», — пишет автор поста.