В России с 9 января штрафы за перевозку детей без автокресел вырастут вдвое

С 9 января штрафы за перевозку детей в автомобиле без автокресла или других удерживающих устройств вырастут в два раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на новые изменения в части 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно нововведениям, для водителей административный штраф увеличится с 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа вырастет с 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — с 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, самозанятые водители такси будут оштрафованы на сумму 50 тысяч рублей за перевозку детей без автокресел — как должностные лица. Изменения вступят в силу через 10 дней после публикации соответствующих нормативно-правовых документов.

