Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 07
Чтв, 08
Птн, 09
-3°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.51 / 81.07 07/01 08:00
Нал. EUR 93.03 / 95.00 07/01 08:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
56 минут назад
130
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 15:50
1 488
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
678
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
1 038
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В России с 9 января штрафы за перевозку детей без автокресел вырастут вдвое
С 9 января штрафы за перевозку детей в автомобиле без автокресла или других удерживающих устройств вырастут в два раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на новые изменения в части 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно нововведениям, для водителей административный штраф увеличится с 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа вырастет с 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — с 100 до 200 тысяч рублей. Кроме того, самозанятые водители такси будут оштрафованы на сумму 50 тысяч рублей за перевозку детей без автокресел — как должностные лица. Изменения вступят в силу через 10 дней после публикации соответствующих нормативно-правовых документов.

С 9 января штрафы за перевозку детей в автомобиле без автокресла или других удерживающих устройств вырастут в два раза. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на новые изменения в части 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно нововведениям, для водителей административный штраф увеличится с 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма штрафа вырастет с 25 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — с 100 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, самозанятые водители такси будут оштрафованы на сумму 50 тысяч рублей за перевозку детей без автокресел — как должностные лица.

Изменения вступят в силу через 10 дней после публикации соответствующих нормативно-правовых документов.