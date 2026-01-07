Умер представитель Рязанского футбольного союза, основатель турнира РКЛФ Цветков

Во вторник, 6 января, скончался Валерий Анатольевич Цветков, руководитель футбольного манежа ГАУ ФК «Рязань» и представитель Рязанского регионального футбольного союза. В пресс-службе минспорта по Рязанской области отметили, что он был не только хорошим организатором, но и преданным фанатом спорта. Цветков долгие годы работал в ГАУ ДО СШОР «Олимпиец», а затем продолжил свою карьеру в ГАУ ФК «Рязань». Он также был одним из основателей турнира РКЛФ.

«Его энтузиазм и организаторский талант объединили сотни игроков и болельщиков», — отметили в сообщении.