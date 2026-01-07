Рязань
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
5 января 2026 15:50
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
5 января 2026 15:50
1 400
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
4 января 19:51
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
639
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
3 января 16:37
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
997
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
1 января 12:13
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 503
Умер представитель Рязанского футбольного союза, основатель турнира РКЛФ Цветков
Во вторник, 6 января, ушел из жизни Валерий Анатольевич Цветков, руководитель футбольного манежа ГАУ ФК «Рязань» и представитель Рязанского регионального футбольного союза.

В пресс-службе минспорта по Рязанской области отметили, что он был не только хорошим организатором, но и преданным фанатом спорта. Цветков долгие годы работал в ГАУ ДО СШОР «Олимпиец», а затем продолжил свою карьеру в ГАУ ФК «Рязань». Он также был одним из основателей турнира РКЛФ.

«Его энтузиазм и организаторский талант объединили сотни игроков и болельщиков», — отметили в сообщении.