Рязанцы заметили искрящиеся провода на Первомайском проспекте. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань. Происшествия». Уточняется, что искры видны на проводах, уходящих в сторону вокзала «Рязань 1».