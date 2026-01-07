Рязанцы заметили искрящиеся провода на Первомайском проспекте
Рязанцы заметили искрящиеся провода на Первомайском проспекте. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань. Происшествия». Уточняется, что искры видны на проводах, уходящих в сторону вокзала «Рязань 1».
Рязанцам стоит быть аккуратнее, проходя по данному участку дороги.
Фото: Рязань. Происшествия