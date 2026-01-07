Рязанцам рассказали о погоде на 8 января

8 января в Рязанской области ожидается облачная погода. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского ЦГМС. Уточняется, что пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и местами дождя. Осадки могут быть сильными, вероятно налипание мокрого снега и образование гололедицы. Ветер будет восточным со скоростью 4-9 м/с, днем возможны порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью составит от -5 до 0 °C, днем от -3 до +2°С. Атмосферное давление — 747 мм рт. ст. с тенденцией к снижению.

