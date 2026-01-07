Гости Рязани пожаловались на неубранный снег в городе

Гости Рязани пожаловались на неубранный снег. Об этом сообщили в комментариях под постом в телеграм-канале Павла Малкова. Женщина-туристка рассказала, что приехала с семьей посмотреть на город, но в итоге столкнулась с большим количеством труднопроходимого снега. По ее словам, на машине невозможно проехать, а «зараться» в общественный транспорт тяжело, так как остановки также неочищенные.

Фото: из комментариев в телеграм-канале Павла Малкова