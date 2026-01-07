Энергетики «Рязаньэнерго» начали подготовку к работе в условиях непогоды

По прогнозу метеорологов, с 6 по 9 января в Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: ветер до 15 м/с, метель, мокрый снег, местами сильный. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 75 бригад «Рязаньэнерго»: 260 энергетиков и 156 единиц спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 49 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 1, 67 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки. Напоминаем, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.

Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

На официальном сайте: https://mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:

Для устройств на платформе Android:

Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy

Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.

Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220; бесплатно, круглосуточно).