20-летняя рязанка обманула соцзащиту на 350 тысяч, возбуждено уголовное дело

В Рязанской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере против 20-летней местной жительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону. В январе 2025 года подозреваемая обратилась в территориальный отдел соцзащиты населения с заявлением на оформление социального контракта для ведения индивидуальной предпринимательской деятельности. В своем заявлении она указала заведомо ложные сведения о доходах семьи и своем материальном положении. В результате этих действий подозреваемая незаконно получила выплаты на сумму 350 тысяч рублей. В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательств.

