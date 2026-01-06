В Рязанском перинатальном центре за 2025 год родился 4891 ребенок

В 2025 году в рязанском Перинатальном центре зарегистрировали рождение 4891 малыша. Об этом сообщила пресс-служба учреждения. Из них 2510 мальчиков и 2381 девочка. Отмечается, что у 63 матерей родились двойняшки. Самая маленькая новорожденная весила всего 450 граммов, а самой крупной девочкой стала малышка весом 5540 граммов. Август стал рекордным месяцем по количеству родившихся детей — 488 малышей, а в июле зафиксировано наибольшее количество двоен — 11. Также соотношение новорожденных мальчиков и девочек в Перинатальном центре составило 105 на 100.