В Рязанской области заметили лосиху

В Рязанской области заметили лосиху. Об этом сообщили в телеграм-канале «Рязань». Уточняется, что животное показалось в Клепиковском районе. До этого в соцсетях выкладывали фото с лосем, которого приметили между селом Криуша и деревней Кельцы.