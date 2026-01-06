В Рязани пропала 72-летняя женщина

В Рязани пропала 72-летняя Анашина (Боровкина) Татьяна Кузьмична. С 5 января ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». Среди особых примет: рост 155 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые, глаза карие. В день исчезновения она была в сине-зеленой куртке, прозрачных тапочках на босую ногу. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону горячей линии «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52, инфоргу Екатерине +7 (910) 901-35-82.

Фото: ЛизаАлерт