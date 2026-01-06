В Рязани на Московском шоссе произошло ДТП, осуществляется поиск свидетелей

Среди рязанцев ищут свидетелей ДТП, произошедшего с утра во вторник, 6 января. Об этом сообщили в группе ВКонтакте «Рязань». Авария случилась около 7:40 на Московском шоссе с участием серебристых Лансера и ВАЗ 2110. «На Московском шоссе в сторону Москвы, после съезда на элеватор, перед мостом», — уточнил автор поста.