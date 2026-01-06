В России будут развивать формат удаленки для пенсионеров

В России планируется развитие удаленной, временной и гибкой занятости для граждан старшего поколения в рамках реализации Стратегии действий в интересах этой категории граждан до 2030 года. Как сообщает ТАСС, соответствующий план мероприятий утвержден правительством страны. Региональные власти будут отвечать за реализацию инициативы, запуска тематических проектов и мероприятий, а также ежегодного отчета о результатах в Минтруд России. Важным аспектом станет профессиональное обучение для граждан старше 50 лет и людей предпенсионного возраста, включая доступ к дополнительному образованию с господдержкой.

По словам председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, пенсионеры смогут зарабатывать удаленно в самых разных сферах, что особенно актуально с учетом потребностей рынка труда. Он отметил, что работа может включать в себя различные задачи, такие как работа с базами данных, сбор информации и подготовка материалов.

Нилов подчеркнул, что гибкие формы занятости будут востребованы для тех, кто не может посещать офис из-за домашних забот. Также он отметил важность информирования граждан старшего возраста о возможностях трудоустройства через портал «Работа в России» и центры занятости.