В Госдуме рассказали о возможном льготном тарифе на электроэнергию для дачников
Владельцы жилых домов в садоводческих товариществах могут рассчитывать на льготные тарифы на электроэнергию. Об этом сообщил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, в Госдуму внесена инициатива, которая предполагает установление льготного тарифа для владельцев зарегистрированных жилых домов в садоводческих товариществах на федеральном уровне. Предлагается понижающий коэффициент 0,7 к действующему тарифу, что, по мнению Чаплина, значительно снизит финансовую нагрузку на семьи, владеющие такими домами. Депутат также отметил, что данная мера поможет уравнять условия жизни владельцев домов в СНТ с жителями городских населенных пунктов.
Фото: Шедеврум