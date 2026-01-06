В Госдуме рассказали о возможном льготном тарифе на электроэнергию для дачников

Владельцы жилых домов в садоводческих товариществах могут рассчитывать на льготные тарифы на электроэнергию. Об этом сообщил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, передает RG.ru.

По его словам, в Госдуму внесена инициатива, которая предполагает установление льготного тарифа для владельцев зарегистрированных жилых домов в садоводческих товариществах на федеральном уровне.

Предлагается понижающий коэффициент 0,7 к действующему тарифу, что, по мнению Чаплина, значительно снизит финансовую нагрузку на семьи, владеющие такими домами.

Депутат также отметил, что данная мера поможет уравнять условия жизни владельцев домов в СНТ с жителями городских населенных пунктов.

Фото: Шедеврум