Ушел из жизни рязанский психиатр-нарколог Анатолий Щербаков

1 января на 77-м году жизни скончался известный рязанский врач, психиатр-нарколог Анатолий Сергеевич Щербаков. Об этом сообщил ИД «Пресса». Он долгие годы возглавлял отделение реабилитации в стационаре Рязанского наркологического диспансера, где лечил алкогольные и наркотические зависимости, а также проводил терапевтические группы для зависимых и их близких.

Анатолий Щербаков окончил Рязанский медицинский институт в 1973 году. После получения диплома он работал врачом-психофизиологом и врачом-наркологом на заводе «Красное Знамя». С 1990 года он продолжил свою карьеру в Рязанском областном наркологическом диспансере, где стал врачом-психотерапевтом, а в 1998 году был назначен заведующим отделением медико-психологической реабилитации. В 2004 году ему присвоили высшую квалификационную категорию по специальности «психиатрия-наркология».

Коллеги вспоминают Анатолия Сергеевича как «талантливого, щедрого, многогранного человека». «Он владел неповторимым терапевтическим стилем, огромным багажом знаний и умел находить подход к самым разным людям. Ни на кого не смотрел свысока, был прост в общении и внимателен к самым маргинальным пациентам», — отмечают они.