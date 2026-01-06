Рязанскую область накроет сильный снегопад в ближайшие дни

В Рязанской области с 7 по 9 января ожидается сильный снегопад. Об этом сообщили в телеграм-канале «Будни провинциального метеоролуха». В северной и восточной частях региона ожидается продолжительный сильный снег, с приростом снежного покрова местами до 70 см. В южной половине области 8 января снег перейдет в дождь, а затем в мокрый снег. Местами прогнозируются метели и налипание мокрого снега. Это может привести к сильному гололеду и снежным заносам на дорогах. Температура воздуха в дни снегопада будет преимущественно отрицательной, однако 8 января в большинстве районов ожидается оттепель.

