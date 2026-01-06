Рязанцы пожаловались на невозможность уехать из-за отсутствия транспорта
Очевидцы отмечают, что простоять на остановке в ожидании транспорта можно и час, но ничего так и не приедет. «В новогодние выходные вообще невозможно уехать», — уточняется в посте. Рязанцы иронично задаются вопросом, как попасть на различные праздничные мероприятия в такой ситуации и, если удастся, то как домой? Рязанка поделилась личным опытом: «Остановка Новоселов 54. Простояли 40 минут и вернулись с ребенком домой».
Фото: Подслушано в Рязани