Рязанцы пожаловались на невозможность уехать из-за отсутствия транспорта

Очевидцы отмечают, что простоять на остановке в ожидании транспорта можно и час, но ничего так и не приедет. «В новогодние выходные вообще невозможно уехать», — уточняется в посте. Рязанцы иронично задаются вопросом, как попасть на различные праздничные мероприятия в такой ситуации и, если удастся, то как домой? Рязанка поделилась личным опытом: «Остановка Новоселов 54. Простояли 40 минут и вернулись с ребенком домой».

Рязанцы пожаловались на невозможность уехать из-за отсутствия транспорта. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани».

Фото: Подслушано в Рязани