Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
-7°
Срд, 07
Чтв, 08
-1°
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.51 / 81.07 06/01 17:15
Нал. EUR 93.03 / 95.00 06/01 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
Вчера 15:50
1 231
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
552
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
911
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 365
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанцы пожаловались на невозможность уехать из-за отсутствия транспорта
Очевидцы отмечают, что простоять на остановке в ожидании транспорта можно и час, но ничего так и не приедет. «В новогодние выходные вообще невозможно уехать», — уточняется в посте. Рязанцы иронично задаются вопросом, как попасть на различные праздничные мероприятия в такой ситуации и, если удастся, то как домой? Рязанка поделилась личным опытом: «Остановка Новоселов 54. Простояли 40 минут и вернулись с ребенком домой».

Рязанцы пожаловались на невозможность уехать из-за отсутствия транспорта. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани».

Очевидцы отмечают, что простоять на остановке в ожидании транспорта можно и час, но ничего так и не приедет. «В новогодние выходные вообще невозможно уехать», — уточняется в посте.

Рязанцы иронично задаются вопросом, как попасть на различные праздничные мероприятия в такой ситуации и, если удастся, то как домой?

Рязанка поделилась личным опытом: «Остановка Новоселов 54. Простояли 40 минут и вернулись с ребенком домой».

Фото: Подслушано в Рязани