Рязанцы пожаловались на небезопасное состояние салона в троллейбусе № 3

Рязанцы пожаловались на небезопасное состояние салона в троллейбусе № 3. Об этом сообщили рязанцы в комментариях под постами в телеграм-канале Павла Малкова. Жительница рассказала, что «пол в салоне очень скользкий, в горку», из-за чего передвигаться внутри транспорта крайне сложно. Рязанка посоветовала постелить ковры, чтобы обезопасить пассажиров.

Фото: из комментариев в телеграм-канале Павла Малкова