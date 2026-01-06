Роскосмос в преддверии Рождества показал фото туманности «Рождественская ёлка»

В преддверии Рождества «Роскосмос» поделился фотографией туманности NGC 2264, известной как «Рождественская ёлка» в своем Telegram-канале. Эта область звездообразования расположена в созвездии Единорога и привлекает внимание своим сходством с праздничным деревом. На опубликованной фотографии структура туманности действительно напоминает ёлку, украшенную сверкающими «гирляндами» из туманностей и звёзд. В состав этой космической композиции входят Коническая туманность, имеющая форму маленькой перевернутой ёлки, и туманность «Лисий мех».