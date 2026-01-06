Поезда, идущие через Рязань, задержали из-за аварии на ЖД в Воронежской области

Во вторник, 6 января, на железнодорожном участке в Воронежской области произошла авария, из-за которой движение поездов временно остановилось. Об этом сообщили в телеграм-канале «ЮВЖД СЕГОДНЯ».

Повреждение инфраструктуры привело к задержке десяти пассажирских поездов, включая маршруты через Рязань, с направлениями в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие крупные города.

Максимальная задержка составила 3 часа 20 минут. В настоящий момент движение поездов полностью восстановлено.