Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область
Губернатор Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область. Комментарий он дал в своем телеграм-канале 6 января после информации об уничтожении трех беспилотников в регионе. Глава региона сообщил, что пострадавших и повреждений нет. Он отметил, что на месте работают оперативные службы.
