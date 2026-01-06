Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область

Губернатор Павел Малков прокомментировал атаку БПЛА на Рязанскую область. Комментарий он дал в своем телеграм-канале 6 января после информации об уничтожении трех беспилотников в регионе. Глава региона сообщил, что пострадавших и повреждений нет. Он отметил, что на месте работают оперативные службы.

