На Солотчинском шоссе отключили новый светофор, собравший пробки

Новый светофор на Солотчинском шоссе отключили. Об этом сообщили в телеграм-канале Солотча info. Автор поста пишет, что светофор «парализовал движение». Уточняется, что водители начали обгонять друг друга на по обочине. Ранее рязанцы сообщили о пробках после установки нового светофора. Согласно сервису «Яндекс-карты», движение на участке Солотчинского шоссе на Поляны было затруднено. Напомним, новый светофор под Рязанью заработал с вечера 4 января.