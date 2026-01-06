Рязань
Умер режиссер фильмов «Туринская лошадь» и «Человек из Лондона» Бела Тарр
Фото: TASS/Abdeljalil Bounhar