Умер режиссер фильмов «Туринская лошадь» и «Человек из Лондона» Бела Тарр

Умер венгерский режиссер и сценарист Бела Тарр, ему было 70 лет. Об этом стало известно 6 января. Тарр прославился своими мрачными черно-белыми фильмами, среди которых самый известный — «Сатанинское танго», вышедший в 1994 году. Этот фильм длится более семи часов и рассказывает о крахе коммунизма в Восточной Европе. Бела Тарр родился 21 июля 1955 года в городе Печ. Его последний фильм «Туринская лошадь» вышел в 2011 году и принес ему награду «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале. После этого он решил завершить свою карьеру в кино и занялся преподаванием, открыв киношколу film. factory в Сараево. Тарр вдохновлялся работами таких великих авторов, как Антон Чехов, Альфред Хичкок и Гас Ван Сент.

Умер венгерский режиссер и сценарист Бела Тарр, ему было 70 лет. Об этом стало известно 6 января. Тарр прославился своими мрачными черно-белыми фильмами, среди которых самый известный — «Сатанинское танго», вышедший в 1994 году. Этот фильм длится более семи часов и рассказывает о крахе коммунизма в Восточной Европе.

Бела Тарр родился 21 июля 1955 года в городе Печ. Его последний фильм «Туринская лошадь» вышел в 2011 году и принес ему награду «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале. После этого он решил завершить свою карьеру в кино и занялся преподаванием, открыв киношколу film. factory в Сараево.

Тарр вдохновлялся работами таких великих авторов, как Антон Чехов, Альфред Хичкок и Гас Ван Сент.

Фото: TASS/Abdeljalil Bounhar