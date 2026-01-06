Рязань
FT: облигации Telegram заблокировали в России из-за западных санкций
Облигации Telegram на сумму около 500 млн долларов заблокированы в России из-за западных санкций, сообщает Financial Times. Ранее компания выпустила облигации на 1,7 млрд долларов с погашением в мае 2025 года для реструктуризации долга. Telegram выкупил большую часть долгов с погашением в 2026 году, но часть облигаций заморожена в Национальном расчетном депозитарии России после санкций ЕС, США и Великобритании. Компания уведомила инвесторов о желании погасить заблокированные облигации вовремя, однако выплаты российским держателям зависят от решений платежного агента и депозитария. Официальных заявлений Telegram пока не было.

Облигации Telegram на сумму около 500 млн долларов заблокированы в России из-за западных санкций против Москвы, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Ранее компания провела несколько выпусков облигаций, в том числе на 1,7 млрд долларов с погашением в мае 2025 года для реструктуризации долга. Telegram выкупил большую часть облигаций с датой погашения в 2026 году. Однако часть долга осталась заморожена в Национальном расчетном депозитарии России (НРД) после введения санкций ЕС, США и Великобритании.

Telegram уведомил инвесторов о намерении погасить заблокированные облигации в срок, но выплата российским держателям зависит от решений платежного агента и депозитария. Официальных заявлений от Telegram пока не было.