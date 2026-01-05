Зафиксирован рекорд по пожизненным приговорам в России в 2025 году

Ранее максимумы фиксировали в 2005 и 2012 годах — по 84 приговора. В 2020 году было вынесено 66 пожизненных, в 2021 — 47, в 2022 — 58, в 2023 — 78, в 2024 — 79. Всего за период 2005—2024 годов суды вынесли 1316 подобных приговоров. За последние годы пожизненное наказание стало применяться по нескольким статьям УК, включая госизмену, организацию теракта и другие.