В Рязанской области в пожаре погибла женщина

Происшествие произошло 5 января в селе Свинушки Скопинского района. Сообщение о возгорании поступило в 11:30. Как рассказали в пресс-службе ведомства РЗН. Инфо, по предварительной информации, погибла хозяйка дома. На пожар выехали два пожарных автомобиля и шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Фото с места смертельного пожара опубликовали в Telegram-канале «Скопинаген»