Под Рязанью произошло два ДТП

Рязанец уточнил, что аварии случились на трассе М-5, на выезде из Рязани. По информации очевидца, на месте работали сотрудники ГАИ. Судя по фото, которые прислали РЗН. Инфо, машины занесло.