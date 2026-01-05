Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 05
-4°
Втр, 06
-7°
Срд, 07
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.85 / 81.00 05/01 11:15
Нал. EUR 93.03 / 95.00 05/01 11:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
Вчера 19:51
359
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 2026 16:37
723
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
1 959
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
31 декабря 2025 15:18
2 057
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Под Рязанью произошло два ДТП
Рязанец уточнил, что аварии случились на трассе М-5, на выезде из Рязани. По информации очевидца, на месте работали сотрудники ГАИ. Судя по фото, которые прислали РЗН. Инфо, машины занесло.

Под Рязанью произошло два ДТП. Об этом РЗН. Инфо рассказал читатель в понедельник, 5 января.

Рязанец уточнил, что аварии случились на трассе М-5, на выезде из Рязани. По информации очевидца, на месте работали сотрудники ГАИ. Судя по фото, которые прислали РЗН. Инфо, машины занесло.

Согласно сервису «Яндекс-карты», на участке дороги немного затруднено движение.