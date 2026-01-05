Под Рязанью произошло два ДТП
Рязанец уточнил, что аварии случились на трассе М-5, на выезде из Рязани. По информации очевидца, на месте работали сотрудники ГАИ. Судя по фото, которые прислали РЗН. Инфо, машины занесло.
Под Рязанью произошло два ДТП. Об этом РЗН. Инфо рассказал читатель в понедельник, 5 января.
Согласно сервису «Яндекс-карты», на участке дороги немного затруднено движение.