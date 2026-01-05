Рязань
Опубликована программа мероприятий Новогодней столицы в Рязани на 7-10 января
В среду, 7 января в Рязани состоится торжественное закрытие проекта «Новогодняя столица России — 2026» на Лыбедском бульваре. В течение дня здесь будут работать тематические зоны, гастрономические и выставочные пространства, ярмарка рязанских ремесленников, каток и семейные активности. Основная праздничная программа 7 января на главной сцене начнется в 17:30.

В дневной части программы запланировано символическое путешествие по страницам Новогодней столицы — воспоминание о праздничном месяце, прошедшем с 13 декабря по 7 января. Ожидается музыкальная программа с театрализованными элементами и рождественскими мотивами.

Ключевым событием вечера станет церемония передачи символа Новогодней столицы Вологде. Городу будет передана снежинка — символ проекта.

Хедлайнером праздничного концерта станет группа «Градусы», завершится программа диджей-сетом от школы диджеинга Community Music (возрастное ограничение 12+).

Мероприятия Новогодней столицы России — 2026 продлятся до 10 января.

Так, 8-10 января на Лыбедском бульваре продолжатся святочные уличные гуляния с песнями, играми. Кроме того, будут работать ярмарки, развлечения для семьи, зона креативных елок и другие городские активности.

8 января в Успенском соборе Рязанского кремля откроется I Международный рождественский фестиваль мастеров колокольного звона «Рязанские перезвоны. Зима», который примет звонарей из разных регионов России, Беларуси и зарубежья. В программе — колокольные традиционные перезвоны, исторические и авторские, выступления на Соборной колокольне будут транслироваться на большом экране, участвуют фольклорные коллективы и вокальные ансамбли.