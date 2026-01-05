К концу недели в Рязанскую область придут сильные морозы
Отмечается, что в воскресенье, 11 января температура воздуха ночью опустится до -20°С, днем будет -16°С. Также синоптики ожидают снегопады всю предстоящую неделю.
К концу недели в Рязанской области температура достигнет -20°С. Это следует из данных Гидрометцентра, опубликованных 5 января.
