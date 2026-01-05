Рязань
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
3 часа назад
432
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
Вчера 19:51
410
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
760
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 085
Актриса из «Слово Пацана» скончалась в возрасте 53 лет
По сообщению информационного портала «Кинотеатр. ру», актриса Александра Березовец-Скачкова умерла на 53-м году жизни. Рождение артистки отмечено 21 марта 1973 года в Мурманске; смерть произошла 3 января 2026 года.

Березовец-Скачкова запомнилась поклонникам по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В ее карьере также значились съемки в проектах «СуперИвановы», «Соколова подозревает всех», «Восьмой участок» и «Арбатские тайны». Всего актриса исполнила около 90 ролей в кино и на телевидении. В 1995 году она завершила обучение в Школе-студии МХАТ на курсе Покровской.

Фото — Александр Куров/ ТАСС