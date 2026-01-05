Актриса из «Слово Пацана» скончалась в возрасте 53 лет

По сообщению информационного портала «Кинотеатр. ру», актриса Александра Березовец-Скачкова умерла на 53-м году жизни. Рождение артистки отмечено 21 марта 1973 года в Мурманске; смерть произошла 3 января 2026 года.

Актриса Александра Березовец-Скачкова из сериала «Слово Пацана» скончалась в возрасте 53 лет. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на «Кинотеатр. ру».

Березовец-Скачкова запомнилась поклонникам по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В ее карьере также значились съемки в проектах «СуперИвановы», «Соколова подозревает всех», «Восьмой участок» и «Арбатские тайны». Всего актриса исполнила около 90 ролей в кино и на телевидении. В 1995 году она завершила обучение в Школе-студии МХАТ на курсе Покровской.

Фото — Александр Куров/ ТАСС