В Рязанской области произошло три пожара, на одном из них погиб мужчина

Отмечается, что за сутки на территории Рязанской области зарегистрировано три техногенных пожара. Огонь потушили в Касимовском муниципальном округе, Ермишинском и Милослоавском районах. На одном из пожаров погиб 65-летний рязанец, сообщили РЗН. Инфо в МЧС.

