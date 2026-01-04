Рязань
Отмечается, что прокурор Железнодорожного района Рязани утвердил обвинительное заключение в отношении 33-летней подмосковной жительницы по делу о мошенничестве. По версии следствия, 80-летняя рязанка стала жертвой многоступенчатой аферы и потеряла миллион рублей: злоумышленники представились сотрудниками Ростелекома, силовиками и юристами. В августе 2025 года они звонили пенсионерке и убедили ее, что для защиты денег нужно снять все сбережения и передать их курьеру для последующего «декларирования». Потерпевшая поверила и перевела деньги, после чего преступники исчезли. Дело направлено в Железнодорожный районный суд Рязани для рассмотрения по существу.

В Рязани у пенсионерки похитили миллион рублей, виновница предстанет перед судом. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 4 января.

Отмечается, что прокурор Железнодорожного района Рязани утвердил обвинительное заключение в отношении 33-летней подмосковной жительницы по делу о мошенничестве.

По версии следствия, 80-летняя рязанка стала жертвой многоступенчатой аферы и потеряла миллион рублей: злоумышленники представились сотрудниками Ростелекома, силовиками и юристами.

В августе 2025 года они звонили пенсионерке и убедили ее, что для защиты денег нужно снять все сбережения и передать их курьеру для последующего «декларирования». Потерпевшая поверила и перевела деньги, после чего преступники исчезли. Дело направлено в Железнодорожный районный суд Рязани для рассмотрения по существу.