В Рязани при обработке улиц от гололеда использовали 153 тонны реагента
Отмечается, что ночью с городских территорий вывезли 750 м³ снега, для обработки дорог использовали 153 тонны реагента. «Чистики» работали на тротуарах. Кроме того, остановки чистили и обрабатывали от гололеда. Уборка города будет продолжена, отметили в мэрии.
В Рязани при обработке улиц от гололеда использовали 153 тонны реагента. О работах, произведенных ночью 4 января сообщили в горадминистрации.
