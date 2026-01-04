В Рязани при обработке улиц от гололеда использовали 153 тонны реагента

Отмечается, что ночью с городских территорий вывезли 750 м³ снега, для обработки дорог использовали 153 тонны реагента. «Чистики» работали на тротуарах. Кроме того, остановки чистили и обрабатывали от гололеда. Уборка города будет продолжена, отметили в мэрии.