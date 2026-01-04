В России утверждены новые минимальные баллы ЕГЭ

Порог по шестым дисциплинам повысится, по остальным предметам значения останутся прежними, написали в «Российской газете». Без изменений остаются баллы по русскому языку, профильной математике, географии, обществознанию и литературе. Причина повышения — стремление повысить качество образования. В ведомстве заявили, что такие корректировки помогут вузам рациональнее расходовать ресурсы и снизят риски отчисления плохо подготовленных абитуриентов.

Новые минимумы действуют и для платных отделений:

Химия и биология: с 39 до 40;

Физика: с 39 до 41;

Информатика: с 44 до 46;

История: с 36 до 40;

Иностранный язык: с 30 до 40 (рост на 10).

