Опубликован прогноз погоды на 5 января

В первый понедельник 2026 года будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой снег. Днем прогнозируется небольшой, местами умеренный снег. Гололедица. Ветер юго-западный, западный, 4-9 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до −10…−5°С, днем до −7…−2°С.