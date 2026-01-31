В Рязани на Северной окружной автомобиль «вылетел» на обочину, собралась пробка
Инцидент произошел около 15:20 часов 31 января. «На первый взгляд пострадавших быть не должно», — рассказал рязанец. Согласно сервису «Яндекс-карты» проезд на участке сильно затруднен. Водители вынуждены объезжать авто по правой полосе.
В Рязани на Северной окружной автомобиль «вылетел» на обочину, собралась пробка. Об этом РЗН. Инфо сообщил читатель.
Инцидент произошел около 15:20 часов 31 января.
«На первый взгляд пострадавших быть не должно», — рассказал рязанец.
Также он призвал водителей соблюдать скоростной режим.
Согласно сервису «Яндекс-карты» проезд на участке сильно затруднен. Водители вынуждены объезжать авто по правой полосе.