Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
Вчера 16:30
246
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 2026 16:02
1 346
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 897
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 235
В России уничтожили 26 БПЛА
17 БПЛА сбили над территорией Брянской области, семь беспилотников уничтожили над территорией Смоленской области, и по одному дрону сбили на территории Белгородской области и Республики Крым.

В России уничтожили 26 БПЛА. Об этом с утра 31 января сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

17 БПЛА сбили над территорией Брянской области, семь беспилотников уничтожили над территорией Смоленской области, и по одному дрону сбили на территории Белгородской области и Республики Крым.