В России уничтожили 26 БПЛА
17 БПЛА сбили над территорией Брянской области, семь беспилотников уничтожили над территорией Смоленской области, и по одному дрону сбили на территории Белгородской области и Республики Крым.
В России уничтожили 26 БПЛА. Об этом с утра 31 января сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
