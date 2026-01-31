Рязанская прокуратура добилась изъятия 163 гектаров земли в водоохранной зоне

Установлено, что с 2012 года земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью более 163 гектаров, расположенный в водоохранной зоне реки Шумки (в составе Окского бассейнового округа), находился в частной собственности жителя Рязанской области. Однако по закону территории, входящие в водоохранные зоны водных объектов, не могут принадлежать частным лицам — они относятся к федеральной собственности. Прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии участка у собственника. По данным на момент приобретения, его стоимость составляла около 1,7 млн рублей.

Прокуратура добилась изъятия у частного лица 163 гектаров земли в водоохранной зоне в Рязанской области. Об этом сообщается в пресс-службе регионального ведомства.

Установлено, что с 2012 года земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью более 163 гектаров, расположенный в водоохранной зоне реки Шумки (в составе Окского бассейнового округа), находился в частной собственности жителя Рязанской области.

Однако по закону территории, входящие в водоохранные зоны водных объектов, не могут принадлежать частным лицам — они относятся к федеральной собственности.

Прокуратура обратилась в суд с иском об изъятии участка у собственника. По данным на момент приобретения, его стоимость составляла около 1,7 млн рублей.

Суд удовлетворил исковые требования. Исполнение решения взято прокуратурой на контроль.