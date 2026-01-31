Рязанская пенсионерка отдала 2,5 миллиона рублей мошенникам
Телефонный разговор 80-летней жительницы Сасова и злоумышленников начался с предложения сменить счетчики, но в итоге обернулся для пенсионерки утратой значительной суммы — 2 миллиона 550 тысяч рублей. «Преступники использовали распространенную мошенническую схему, убеждая пожилую женщину в том, что ее сбережения находятся под угрозой», — написали в прокуратуре.
