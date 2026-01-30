Зеленский отверг встречу в Москве и публично пригласил Путина в Киев

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не рассматривает возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве или Минске, но готов к переговорам «в любом формате» на других площадках. Об этом он заявил в публичном выступлении.

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же, как с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев — пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится, конечно», — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что между Украиной и Россией не было прямых переговоров или соглашений о прекращении ударов по энергетическим объектам. Он добавил, что в случае прекращения атак со стороны России Украина также не будет наносить удары по энергетической инфраструктуре РФ.