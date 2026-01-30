Заключенные ИК-5 в Рязанской области изготовят оборудование для сквера в Купино

Заключенные колонии № 5 будут изготавливать малые архитектурные формы для сквера в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Рязанской области.

Руководство колонии № 5 и директор ООО ТД «Каменный Век» договорились о производстве садово-парковой мебели для города Купино.

Фото: пресс-служба УФСИН РФ по Рязанской области.