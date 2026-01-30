Выплаты многодетным по ипотеке могут поднять минимум до 550 тысяч

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» предложили изменить механизм господдержки многодетных семей при погашении ипотечных кредитов. Законопроект внесут на рассмотрение парламента. Об этом пишет РИА Новости.
Документ предполагает переход от фиксированной выплаты к комбинированной модели поддержки. Сейчас многодетные семьи могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Авторы инициативы предлагают установить предельный размер выплаты на уровне 6,4% от суммы кредита, но не менее 550 тысяч рублей.
«Четыреста пятьдесят тысяч рублей в 2019 году и сегодня — это совершенно разные деньги. Наша задача — вернуть этой мере реальную ценность. Мы предлагаем решение, которое одновременно учитывает инфляцию, рост стоимости жилья и реальную долговую нагрузку семей», — заявил РИА Новости Дмитрий Гусев.